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Pazarcık'ta 100. yıl festivali

- Pazarcık Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl festival düzenlenen etkinlikler ve vatandaşların katılımı ile başladı



(Fotoğraflı)



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Pazarcık Belediyesi'nin kuruluşu yıldönümü programı çerçevesinde 100. Yıl Festivali başladı. Pazarcık Atatürk Parkı'nda üç gün sürecek festivalde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Festival, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımı gösterisiyle başladı. Pazarcık Kaymakamı Çağlayan Aydın, Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ilçe merkezinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Kortej yürüyüşünün ardından Pazarcık Belediyesi hizmet binası önünde toplanan vatandaşlar, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Pazarcık Kaymakamı Çağlayan Aydın ve Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ tarafından 100. Yıl meşalesi yakıldı.

Festivalde konuşan Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, "Belediyemizin kuruluşunun 100. yılı Pazarcıklılara hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımızı festivalimizde üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle buluşturacağız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Festival protokol konuşmalarının ardından, sahneye çıkan TRT Halk oyunları gösterilerinin ardından Zafer Bertizlioğlu konseri ve son olarak da Havai fişek gösterisiyle devam etti.

(HLL-Y)



05.08.2017 17:00:20 TSI

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