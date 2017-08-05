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Bitlis'te "Gebe okulu" açıldı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:59
Bitlis'te "Gebe okulu" açıldı
Bitlis'te "Gebe okulu" açıldı

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Toplum Sağlığı Merkezi "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Bebek, Sağlıklı Toplum" parolasıyla yola çıkarak "Gebe okulu" açılışını yaptı.
Anne adaylarına gebeliğin oluşumunu ve kadın anatomisini anlatarak kendi fizyolojilerini tanımalarını sağlandığı bildirildi. Konuyla ilgili Bitlis Toplum Sağlığı Merkezinden yapılan açıklama, "Gebelikte görülen normal değişimlerden, oluşabilecek sorunlar veya riskli durumlardan bahsederek farkındalık oluşturmayı hedefledik. Beslenme, kişisel bakım ve ağız diş sağlığı eğitimimizle daha sağlıklı bir gebelik konusunda gebelerimizi bilinçlendirdik. Aile planlaması ve doğum kontrol yöntemlerini anlatarak uygun sıklıkta ve sayıda çocuk sahibi olmanın önemini vurguladık. Emzirme eğitimi vererek yeni doğan ve süt çocuğunun en doğru biçimde beslenmesini sağlamayı amaçladık. Gebe okulu eğitimlerimize düzenli aralıklarla devam ederek ilimizdeki tüm anne adaylarımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz" denildi.
(VO-ŞAK-Y)

05.08.2017 17:01:51 TSI
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