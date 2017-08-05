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Akkışla'da elektrik hatları yer altına alınıyor



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KAYSERİ (İHA) - Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül, ilçede elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla ilgili çalışmalara başlandığını söyledi.

3 buçuk yıldan bu yana Belediye olarak alt yapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ali Ergül, en son elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Yer altında yapılan çalışmaların ileride yapılacak olan diğer çalışmaları kolaylaştıracağını belirten Başkan Ali Ergül, "Alt yapıya girmeden asfalttan düzeltmeyi isterdik ancak bundan belirli süre sonra elektrik, kanalizasyon ve sulama suyu yerin altına alınacağı için yaptığımız hizmetler boşa giderdi. Biz 3.5 yıldır yerin altında çalışıyoruz. Buradaki çalışmalarımızı çabucak bitirelim ki önümüzdeki yıllarda belediye altyapılarla uğraşmasın. Hedefimiz buydu ve hedefimize ulaştık. Bundan sonra da bu hizmetlerimizin devamı gelecek. Vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır ve verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Ali Ergül, Kululu, Prof. Ahmet Uğur, Hastane, Şehit Fikret Tunç ve Kayseri Caddelerinde çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

(SK)



05.08.2017 17:10:00 TSI

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