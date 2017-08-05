Havalı silahlar 2. grup yarışları Mersin'de başladı
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MERSİN (İHA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Bölgesel 2. Grup Yarışmaları Mersin'de başladı.
Mersin Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen yarışmalar minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 10 metre havalı tabanca ve tüfek atışları ile start aldı.
6 Ağustos Pazar günü sona erecek olan yarışmalara Antalya, Gaziantep, Karaman Kahramanmaraş ve Mersin'den 14 kulüpten 85 sporcu katılıyor.
(HSK-Y)
05.08.2017 17:16:44 TSI
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