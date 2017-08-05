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Çorum Valiliği'nden eski hastane binası ile ilgili açıklama



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Çorum'da eski Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin C bloğunun hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklama da eski hastane binasıyla ilgili milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, sağlık çalışanları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Açıklama da, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasına taşınmasından sonra Bahçelievler mahallesinde bulunan eski hastanenin C blokunun terk edilmeyerek Devlet Hastanesinin asli bir unsuru olarak yeni binayı hizmet yönünden destekleyecek şekilde hizmette tutulmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

(MMY-BÖ)



05.08.2017 17:34:23 TSI

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