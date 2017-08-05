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Yüzlerce keklik doğaya salındı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 17:56
Yüzlerce keklik doğaya salındı
Yüzlerce keklik doğaya salındı
- Manisa'nın Kula ilçesinde bin 500 keklik doğaya salındı

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve avcılar tarafından da desteklenen 2017 yılı doğaya kanatlı hayvan yerleştirme programı kapsamında Manisa'nın Kula ilçesinde 1.500 keklik yavrusu doğaya bırakıldı.
Düzenlenen törende konuşan Orman ve Şu İşleri Bakanlığı 4'üncü Bölge Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kerim Geçoğlu, "2016-2017 yılında 5 bin 500 adet kınalı kekliği tabiata bıraktık. 2012 yılından buyana bu etkinlikler devam ediyor. Şuana kadar toplamda 21 bin 300 adet kınalı keklik tabiata bırakılmış oldu. Buradaki amacımız; üretim istasyonlarında üretilen kekliklerimizi tabiata saldığımızda yaban hayvanları ile karşı karşıya kalacak. Önemli olan bizim burada yüzde 10'luk bir başarıdır" dedi.
Kula kaymakamlığını vekaleten bakan Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu ise, "Bozduğumuz doğayı tamir etmeye çalışıyoruz. İnşallah amacına ulaşır." şeklinde konuştu.

"Ekolojik dengemiz bozulmasın"
AKk Parti Manisa milletvekili Selçuk Özdağ ise "Burada tabiatı korumak doğada dengeyi sağlamak adına bir faaliyette bulunuyoruz. Orman ve Şu İşleri Bakanlığı çok başarılı bir bakanlık. Türkiye'de 15 senede adından sıkça bahsettiren, orman konusunda su konusunda baraj ve gölet konusunda çevre dengesi konusunda çok başarılı bir bakanımız var. Buradan sayın Veysel Eroğlu beye ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Geçen yıl Alaşehir, Gördes ve diğer ilçelerimizde keklik doğaya saldık. Bu sene de yaklaşık 3 bin 500'e yakın bu bölgede salım yapıldı. Bugün Kula'da 1.500 kınalı kekliğimizi doğaya saldık. Bugünden itibaren burada avlanmamak lazım. Kurallara uyarak avlanmamız gerekiyor. Doğayı korumamız gerekiyor. Bozmamamız gerekiyor. Bozarsanız tamir etmek çok zor oluyor. Bu dağlarımızda kekliklerin bıldırcınların, tavşanların diğer hayvanların eksik olmaması lazım. Bunlar olursa ekolojik dengemiz bozulmaz" dedi.
Törene AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Orman işletme müdürlüğü personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Keklik salımının ardından AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ve beraberindekiler inşaatı tamamlanan ve su toplamaya başlayan Yurtbaşı göletinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
(HY-SC)

05.08.2017 17:58:18 TSI
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