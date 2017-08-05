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Salihli Kocaçeşmespor'da istifa şoku



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig'den (BAL), Süper Amatör Küme'ye düşen Salihli Kocaçeşmespor'da istifa şoku yaşandı. Kulüp Başkanı Şakip Başgönül ve yönetim kurulu üyeleri görevinden istifa etti.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grupta Manisa'yı temsil eden ve ligi 6. sırada bitirmesine rağmen statü gereği bir alt lig olan Süper Amatör Küme'ye düşen Salihli Kocaçeşmespor'dan istifa açıklaması geldi. Kulüp Başkanı Şakip Başgönül, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte görevlerinden istifa ettiklerini ifade etti. Görev yaptıkları 2 yıllık süre içerisinde Salihli Kocaçeşmespor'un hep bir adım ileriye gitmesi için elinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade eden Başgönül, bu yolda kendilerini yalnız bırakmayan tüm Kocaçeşmespor sevdalılarına teşekkür etti.



"Yine takımın bir ferdiyiz"

Salihli için ne yapılması gerekiyorsa, ekip olarak bunu elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarına vurgu yapan Başgönül, bu zorlu yolda kendilerini yalnız bırakmayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Başgönül, "Biz zorlu bir sevdaya düştük ve elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışarak memleketimiz adına mücadele verdik. Zor bir grubu 6.sırada bitirmemize rağmen statü gereği alt lige düştük. Bu mücadelede bize destek olan kim var ise hakkını helal etsin, bize bir lira dahi desteği olan kim varsa hakkını helal etsin. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım biricik kulübümüzün önünü açmak, daha iyi yerlere gelmesini sağlamak adına görevimizden istifa ediyoruz. Ama bu ayrılık sadece resmiyette. Bundan sonraki süreçte takımımızın yine bir ferdiyiz ve maddi manevi hep yanındayız" dedi.

(BA-SC)



05.08.2017 17:59:20 TSI

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