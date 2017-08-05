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Unıport gün sayıyor



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ünye'nin ilk alışveriş merkezi (AVM) olacak olan Ünye Belediyesi Ticaret Merkezi'nin tanıtım toplantısında hem adı hem de açılacağı tarih açıklandı.

Ünye'de yapımı son aşamaya gelen Ticaret Merkezi'nin tanıtım toplantısı bir otelde yapıldı. Yaklaşık 200 davetlinin katıldığı toplantıda 27 Ekim'de açılacak olan AVM'nin kısa bir slayt gösterimi gerçekleştirildi.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar adı Unıport olarak belirlenen AVM'nin dünden bugüne geçen sürecini değerlendirdi.



"Bu Benim Hayalimdi"

Bu hayalin daha AK Parti Ünye İlçe Başkanlığı görevini yürüten başladığını söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Bu proje benim ilçe başkanlığımdan önceki dönemden kalan bir hayalimdi. Hayalinizi büyük tutun ki büyük olsun derler, bizde öyle yaptık. Bu proje zorlu aşamalardan geçti. Deniz seviyesine inilmez dediler ama bu projede uygulanan teknikle deniz seviyesinin daha da altına indik. Yağmuru, karı, çamuru gördü bu proje. Biz bu eserle dünü ve bugünü harmanladık. Biraz Selçuklu mimarisini andırırken birazda modern mimariyi bu eserde görebilirsiniz" dedi.

Ünye Ticaret Merkezi Unıport'un neden isim olarak seçildiğini ise Ünyeli Marka ve Logo Tasarımcısı Selim Tuncer anlattı. 'Uni' sözcüğünün Ünye'yi çağrıştırdığını ifade eden Tuncer, "İsmimiz 'uni' ve 'port' olarak iki kelimeden oluşuyor. 'Uni', Ünye'nin eski isimlerine gönderme yaparken 'port' incgilizce'deki 'liman' anlamı ve Türkçeye girmiş farklı anlamlarıyla AVM dahil olmak üzere bize bir çok geniş çağrışımlar sunuyor. Böylece bu birleşik yapının hem Ünyeli'nin zihin dünyasında hem de yabancıların kulağa itibarlı bir AVM olarak yerleşeceğini düşünüyoruz. Logo olarak ta 'O' harfinin içine yerleştirilmiş gemi dümenini görüyoruz. Bu da Ünye'nin liman şehri olma yönünde iddialı olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Unıport'un içinde barındıracağı markaların anlaşmalarını yapan Mehmet Ali Ünsay ise 35 markanın bulunacağı AVM'de şu ana kadar 25 marka ile anlaşma sağlandığını, geriye kalan 10 marka ile de görüşmelerin sürdüğünü, açılış gününe kadar bu markalarla da anlaşma sağlanacağını söyledi.

Unıport'un tanıtım toplantısı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Açılışa Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ak Parti Ünye İlçe Başkanı Arif Ergün, inşaatı yüklenici firma yetkilileri, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

(HA-SLH)



05.08.2017 18:12:43 TSI

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