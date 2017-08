YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SAVDES-SEN Balıkesir'de Erdoğan Kosaoğlu başkan seçildi

- SAVDES-SEN 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi



BALIKESİR (İHA) - Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Balıkesir Bölge Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 64 kişinin oy kullandığı seçimlerde Erdoğan Kosaoğlu aldığı 57 oyla SAVDES-SEN Balıkesir Bölgesi Şube Başkanı seçildi.

SAVDES-SEN Balıkesir Bölge Şube Başkanı Erdoğan Kosaoğlu yaptığı açıklamada "Balıkesir'de 2. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Bölgemiz bünyesinde bulunan illerdeki arkadaşlarımızın iş yerlerinde sıkıntılarını bir nebze olsun azaltmak için sendika avukatımızın öncelikle hukuki olarak sorumluluğumuzu bilmekteyiz. Maddi ve manevi olarak 7/24 yanlarındayız. Toplam 680 üyemiz var, Türkiye genelinde ise yaklaşık olarak 7 bin 300 üyeye sahibiz. Bölgemizde ki üyelerimize iş yerlerinde daha rahat çalışabilmeleri için genel merkezimizin desteği ile elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.



Arkadaşlarımızın yanındayız

SAVDES-SEN teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin İlgin ise "Sendikamızın ilk şubesi olan Balıkesir'in 2. Olağan genel kurulu için buraya geldik. Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve sonradan ilave ettiğimiz Tekirdağ,Edirne ve Kırklareli'nden oluşan bir bölgeye sahibiz. Sendikalı olan arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığının, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığının yetkili sendikasıyız. Üyelerimizin haklarını savunma adına her yıl masaya oturan istişare yapan sendikayız. Bölgemizde de üyelerimizin her türlü sorunuyla ilgilenerek destek veriyoruz ve her konuda yardımcı oluyoruz. Özellikle burada avukatımız sanem hanıma çok teşekkür ediyorum bu bölgedeki arkadaşlarımızın hepsine hukuki destek sağlamaktadır. Burada iyi bir yapı oluşturduk ve iyi bir ivme kazandırdık. Bundan sonra inşallah yeni seçilecek arkadaşlarımızda daha ileriye götürecektir buna inanıyoruz ve güveniyoruz" şeklinde konuştu.



Yetkili sendikayız

SAVDES-SEN Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Pehlivan Kasım ayı içinde yapılacak olağan genel kurul öncesi şubelerin genel kurullarını gerçekleştirdiklerini ifade ederek "Bu günde Balıkesir olağan genel kurulu için buradayız. İnşallah bölge şubelerimizin seçimlerini tamamladıktan sonra daha sonra genel merkezimizin kongresi yapılacak. Milli Savunma Bakanlığının, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığının yetkili sendikasıyız. Bu sorumluluğun bilincinde olarak üyelerimizin her zaman yanındayız".

Gerçekleştirilen SAVDES-SEN Balıkesir Bölgesi Şubesi 2. Olağan Genel Kurul Sonrasında Başkan Erdoğan Kosaoğlu yönetim kurulunda Bölge Soner Akpınarlıoğlu, Erkan Öğütcü, Bülent Cengiz, Mücahit Çalmaz, Osman Demirci ve Yalçın Çamkerten yer aldı.

