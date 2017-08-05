YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Seydişehir'de yağlı pehlivan güreş heyecanı

Seydişehir'de yağlı pehlivan güreş heyecanı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Kalkınma Şöleni kapsamında ata sporu olan yağlı pehlivan güreşleri ilk kez gerçekleştirildi.

Kuğulu Park'ta düzenlenen ve başpehlivanlar Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Serhat Balcı, Ali Yanatma, Hasan Zeybek, Osman Albayrak, Şenol Basat, Ragıp Çağan, Ahmet Kavakcı, Ahmet Serbest, Ramazan Yarar ve birçok isim yapmış güreşçilerin güreşlerini çeşitli bölgelerden gelen binlerce vatandaş büyük bir heyecan ve ilgiyle izledi. Seydişehir Er Meydanında, çok sayıda pehlivan, kıran kırana bir mücadele sergileyerek, güç ve kuvvetlerini gösterdi. Seydişehir'de yaklaşık 300 pehlivanın kol bağladığı güreşlerde zorlu mücadelenin ardından finalde rakibi Recep Kara'yı mağlup eden Mehmet Yeşil Yeşil başpehlivan oldu.

Kuğulu Park'ta başlayan güreş etkinliklerinde açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yağlı pehlivan güreşlerinin uzun yıllar sonra ilkini düzenlediklerini kaydetti. Amaçlarının ata sporlarına sahip çıkmak olduğunu kaydeden Başkan Tutal, "Ata sporumuz olan yağlı güreşi inşallah Seydişehir'de başlattık. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Ben katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Binlerce seyircinin katıldığı Seydişehir Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerini, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Kaymakam Aydın Erdoğan, Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, belediye meclis üyeleri, siyasi parti başkan ve temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK'ların başkan ve yöneticileri ve muhtarları ile güreş sever vatandaşlar ilgiyle ve coşkuyla izledi.

Güreş sonrasında belediye Başkanı Mehmet Tutal'a spora, sporcuya verdiği destekten dolayı Güreş Federasyonu Başkanlığı, Seydişehir İlçe Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Seydişehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından plaket takdim edildi.

(İHA-FM-Y)



05.08.2017 18:37:50 TSI

NNNN

