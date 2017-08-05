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Vanlı yetim çocuklar piknikte buluştu



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Uluslararası yardım organizasyonu IHO EBRAR, Van'da yetim ve mağdur çocuklar ile ailelerine yönelik piknik programı düzenledi.

Merkezi Hollanda'da bulunan uluslararası yardım organizasyonu IHO EBRAR, Vanlı yetim ve muhtaç çocukları ile ailelerini Van Kalesi piknik alanında buluşturdu. Yaklaşık 50 yetim ve muhtaç çocuğun aileleri ile birlikte katıldığı program ile ilgili açıklamalarda bulunan IHO EBRAR, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Alpsoy, buradaki amaçlarının dezavantajlı çocukların diğer arkadaşları gibi gezip eğlenmelerine olanak sağlamak olduğunu söyledi. Alpsoy, "İHO EBRAR olarak Van'daki kapsamlı yardım programımızın ikinci günündeyiz. Dün çok sayıda yetim çocuğumuzu giydirmiştik bugün de onlarca çocuğumuzu burada piknik programında ağırladık. Bu çocuklarımıza aynı zamanda okul öncesi, ilk ve ikinci dönem işlerine yarayabilecek kırtasiye malzemesi yardımımız da oldu. İnşallah çalışmamız, çocuklarımızın yetişmesine ve bilinçli bir eğitim alıp topluma faydalı olmasına yardımcı olur. Bu programı gerçekleştirmemize yardımcı olan Van Umut Kervanı Vakfı'na da teşekkür ediyoruz" dedi.

Her ay en az 4-5 farklı ülkede çalışma yaptıklarını ifade eden Alpsoy, devam eden faaliyetleri kapsamında akika, adak ve su kuyusu gibi projeler de hayat geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Çocukların sevinçlerinin yüzlerinde okunduğu program, çocuklara kırtasiye malzemesinin dağıtılmasının ardından sona erdi.

(MD-ŞAK-Y)



05.08.2017 18:58:41 TSI

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