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Başkan Subaşıoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 19:03
Başkan Subaşıoğlu vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Subaşıoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi tarafından her ayın ilk Cumartesi günü gerçekleştirilen vatandaş buluşmaları devam ediyor.
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile birebir görüşerek istek, şikayet ve önerilerini ilettiği 'Sizi Dinliyoruz' buluşmaları devam ediyor. Her ayın ilk Cumartesi günü gerçekleştirilen vatandaş buluşmaları Ağustos ayında da gerçekleştirildi. Yoğun katılımın yaşandığı buluşmada, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun yanı sıra başkan yardımcıları Hasan Kılıç, Yusuf Görgüç ve Ayhan Mazıoğlu ile birim müdürleri de hazır bulundu. Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinleyen Subaşıoğlu, anne ve babaları ile gelen çocuklara da oyuncak hediye etti.
Vatandaş buluşmaları hakkında açıklama yapan Başkan Subaşıoğlu, "Biz belediye olarak Merkezefendimizin bütün bölgelerine, bütün mahallerine hizmet götürüyoruz. Hizmetlerimizi mahallelerimize aktarırken orada yaşayan vatandaşlarımızla da bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. 'Sizi Dinliyoruz' sloganı ile başlattığımız buluşmalarımızda da her ay vatandaşlarımızla belediye binamızda bir araya gelerek istek, şikayet ve önerileri alıyoruz. Bu ay da vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Kendilerini dinledik. Merkezefendimiz için durmaksızın çalışmalarımızı yapmaya ve projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.
(MT-SO-Y)

05.08.2017 19:06:03 TSI
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