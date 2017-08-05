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Başkan Özgüven çalışmaları inceledi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Köklü ve kalıcılı yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Özgüven, "Tüm ekiplerimizle büyük bir özveri ile çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimizin ihtiyacı olan hizmetleri kazandırabilmek için canla başla çalışıyoruz. KOSKİ, MEDAŞ ve ENERYA ile koordineli çalışarak alt yapı ve asfalt çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Gelecek nesillerimiz için ve şehrimizin geleceği için kalıcı ve köklü yatırım ve icraatlar yapmamız gerektiğinin bilinci ile yeni projeler üretiyoruz. Bu çalışmalarımızda değerli hemşehrilerimizin destekleri de bizleri mutlu ediyor. Başarmak ekip işi, biz çalışanlarımızla ve halkımızla çok güzel bir ekibiz. Bu güzel ekiple daha birçok önemli hizmeti Ereğli'mizde gerçekleştireceğiz. Olumlu görüş düşünce ve eleştirileri ile bize yön veren hemşehrilerimize şükranlarımı sunarım. Ayrıca kalıcı hizmetler bırakmak adına çevreye verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı üzgün olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Anlayışlarından ve sabırlarından dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA-FM-Y)



05.08.2017 19:23:05 TSI

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