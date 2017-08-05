Marmaris'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü
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Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangını büyümeden söndürüldü.
İlçede , saat 17.00 sıralarında başlayan yağmur nedeniyle Karadere Mevkii'nde yolun yaklaşık 400 metre üstünde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Orman işletme müdürlüğü ekipleri karadan ve havadan alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Karayolunda ise ulaşım kontrollü sağlandı.
(VE-İK)
05.08.2017 19:42:43 TSI
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