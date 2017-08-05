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Bosna'da 15 Temmuz Özgürlük Parkını açıldı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 19:48
Bosna'da 15 Temmuz Özgürlük Parkını açıldı
Bosna'da 15 Temmuz Özgürlük Parkını açıldı

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Bosna Hersek'in Taravnik şehrinde yaptırılan 15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkı düzenlenen törenle açıldı.
Saraynosna'ya 90 kilometre uzaklıkta bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu'na 19 vezir yetiştirmesiyle bilinen ve aynı zamanda İzmit Belediyesi'nin kardeş şehirlerinden olan Travnik'teki park açılışı şehirde büyük coşkunun yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık 4 dönümlük bir alan üzerine yaptırılan ve içinde spor sahaları, oturma alanları, kondisyon aletleri, piknik alanları bulunan parkın açılışına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemric, İzmit'ten giden kalabalık bir heyet ile bölge halkı katıldı.
Parkın açılışında Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemric tarafından Doğan'a şehrim anahtarı verildi. Hadziemric yaptığı konuşmada,"İzmit'ten gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duymaktayız. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'da da şehrimiz böylesine güzle bir parkı kazandırdığı için ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu par aramızdaki dostluk ve kardeşliği daha da güçlendirecektir. Türkiye'nin güçlü olması bizlerin de burada güçlü ve huzur içinde olmamız demektir" dedi.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise, "Bizler burada misafir değil kendi evimizde gibiyiz. Bosna Hersek'e her gelişimde büyük bir heyecan duymaktayım. Travnik bizim kardeş belediyelerimizden biri. Fakat asıl kardeşliğimiz kağıt üzerindeki kardeşlikten de öteye asırlardır süre gelen kardeşliğimizdir. Bosna'ya defalarca geldim ve her seferinde de hiçbir yabancılık çekmedim, çok sıcak şekilde karşılandık. Bizim için burası yabancı bir yer değil, kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yaşadığı bir yer. Bosna bizim için çok önemli. Bizim her zaman gözümüzün, kulağımızın, kalbimizin olduğu bir yerdir. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Belediyeler olarak daha fazla işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. Bosna Hersek'in bağımsızlığında çok büyük rol oynayan ve bir dünya lideri olan Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'i de rahmet ve saygıyla anıyorum. Her zaman kalbimizde yaşıyor" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.
İzmit Belediye Başkanı Travnik'te bulunduğu süre içinde çeşit temaslarda bulunup ziyaretler de gerçekleştirdi.
(RFK-Y)

05.08.2017 19:50:48 TSI
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