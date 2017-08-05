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Kütahya AK Parti'de kongre süreci başladı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 20:21
Kütahya AK Parti'de kongre süreci başladı
Kütahya AK Parti'de kongre süreci başladı

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da AK Parti 6. Olağan Kongreleri başladı. AK Parti Tunçbilek Belde Başkanlığının 6. Olağan Genel Kurulu'nda tek aday İbrahim Kırmızı başkanlığa seçildi.
Kongreye AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, AK Parti Genel Merkezi Kütahya İl Koordinatörü 23. Dönem milletvekili Mehmet Nil Hıdır, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Tavşanlı ilçe Başkanı Hilmi Gümüş, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın, Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, Tepecik Belediye Başkanı Adnan Korkmaz, İl Genel Meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri, Maden İş Batı Anadolu Şube Başkanı Yusuf Yaman, Tavşanlı Köy ve Mahalleler Dernek Başkanı Yusuf Çelebi ve yönetimi ile çok sayıda parti üyeleri katıldı.
AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Bugün çok heyecanlıyı çünkü yeni atılım ve öncelikle 2019 hedeflerine bizi taşıyacak olan teşkilatımızdaki en önemlilerden birini bugün Tunçbilek'te besmele ile başlıyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı eğlesin. Kongremizin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirerek güçlendirmesini, Tunçbilek'e yapacak olduğumuz hizmetleri arttırmasını bereketlendirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Mahallelerimizden, köylerimizden, beldelerimizden yanan ateşi, çalışma azminin ilçelerimize ve ilimizi harekete geçiren ivme kazandırmasını istiyorum. Tunçbilek'te öyle bir gençlik kolları teşkilatı olacak ki Tavşanlı ve ilimiz kendisine çeki düzen verecek. Ak Parti üzerinde taşıdığı birçok özellik ile sadece Türkiye'de değil Dünya'nın hemen hemen her yerinde siyasi partilere örnek model teşkil etti" dedi.

"İbrahim Kırmızı kardeşimiz ve ekibi ailelerimizin birer fertleridir"

Görevi devreden belde başkanı Süleyman Duyum'a da teşekkür eden Başkan Çetinbaş, "Belde başkanımız Süleyman Duyum kardeşimize yapmış olduğu çalışmalardan dolayı yürekten şükranlarımızı sunuyoruz. İbrahim Kırmızı kardeşimiz ve ekibi bizlerin ailelerimizin birer fertleridir. Arkalarına her döndüklerinde bizleri görecekler, onların yanlarında olduğumuzu hep bilecekler. Bu bir mevki makam yarışı değil bir hizmet yarışıdır" oiye konuştu.
Kütahya il koordinatörü 23. Dönen milletvekili Mehmet Nil Hıdır ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: " Allah'a şükür ki burada cemiyetle beni buluşturdu, tanışmamıza fırsat verdi. Kongre dönemi bütün Türkiye'de 7 ay devam edecek şekilde başladı. İnşallah onurumuzla gururumuzla genel başkanımıza liyakat tespit edilebilecek yeni görevler tevdi edilir ve arkadaşlarımız görevlerini alır. Bu ekipler beldesinden ilçesine, ilçesinden iline, ilinden genel merkezine kadar, genel büyük kongresine kadar Türkiye'yi 2019, yerel ve genel seçimlerine taşıyacak olan kadroları belirliyoruz. 16 Nisan'da hepinizi tebrik ederim. Tunçbilek yüzde 71, Kütahya yüzde 70 ile Türkiye'nin zannederim ilk 10 ilinin içerisinde yer alıyor. Bunlar tesadüfi sonuçlar değil hepsi alın teri ve emekle elde ediliyor. Bu nedenle hepinizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
AK Parti Tunçbilek Belde Başkanlığına seçilen İbrahim Kırmızı ise, "2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşmak için ben ve arkadaşlarım var gücümüzle çalışmaya hazırız, kongremizin beldemize ve partimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize saygı ile selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Tunçbilek Beldesi AK Parti Tunçbilek Belde Teşkilatı'nın Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan İbrahim Kırmızı, yönetim kurulu üyeleri Yasin Usluer, Ömer Korkmaz, Mehmet Akman, Ahmet Al, Mustafa Çavdar, Azim Çelik, Recep Çakır, Yavuz Aşık, İsmail Bakar ve Mustafa Öztürk. (Tİ - EFE)

05.08.2017 20:23:46 TSI
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