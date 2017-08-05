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Yağmur ve fırtına sonrası Aydın manzaraları



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'da Ağustos ayında nadir görülen yağış sonrası adeta hayat durdu. Şehir merkezinde ağaçların devrilmesi sonucu onlarca araçta hasra meydana gelirken, yağmur sonrası Efeler ilçe merkezinin manzarası değişti.

Bardaktan boşalırcasına fırtına ile birlikte gerçekleşen yağış ciddi hasara neden olurken Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri yaklaşık 15 dakika içerisinde metre kareye 10 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü belirterek, gecenin ilerleyen saatlerinde yine yağış beklendiğini vatandaşların da duyarlı ve tedbirli olmalarını istediler.

Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedbir alındığı belirtilirken, ilçe merkezinde devrilen ağaçları kaldırma çalışamalrı devam ediyor.

(İK)



05.08.2017 20:26:03 TSI

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