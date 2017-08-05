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Aydında, ağaç yolcu minibüsünün üstüne devrildi

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 20:27
Aydında, ağaç yolcu minibüsünün üstüne devrildi
Aydında, ağaç yolcu minibüsünün üstüne devrildi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'da şiddetli sağanak yağış ve rüzgara dayanamayan çınar ağacı ve aydınlatma direği, durakta yolcu almak için bekleyen şehiriçi minibüsünün üstüne devrildi. Şans eseri olayda ölen yada yaralanan olmadı.
Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına ya dayanamayan çınar ağacı ve aydınlatma direği Aydın Şehiriçi Özel Halk Minibüsünün üstüne devrildi. Mimar Sinan Mahallesinden, Ata Mahallesine yolcu taşıyan Basri Yaman idaresindeki 09 M 0035 plakalı 3 nolu Özel Şehiriçi Minibüsü Aydın Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yolcu almak için durağa yanaştı. Şiddetli rüzgar ve fırtınaya dayanamayan orta refüjdeki çınar ağacı bir anda şehiriçi minibüsünün üstüne devrildi. Şans eseri olayda ölen yada yaralanan olmadı.
Şehiriçi Minibüs sürücüsü Basri Yaman, aracı durağa yanaştırdıktan hemen sonra büyük bir gürültü ile ağacın arabanın üstüne devrildiğini belirterek, "Durağa yanaştım, yolcu var mı diye baktım. Tam hareket edeceğim vakit bir rüzgar, bir gürültü, küt diye arabanın üstünde bir ses, bir baktım aynadan ağaçla direği gördüm. 4-5 tane yolcu vardı. Allah'tan çok fazla yolcu yoktu. Bir anda bir kalabalık, karışıklık oldu. Daha sonra yolculara bu araba gidemez dedim ve ücretlerini geri iade ettim" dedi.
Olay yerine gelen Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ise, yolcuların herhangi birinde yaralanma söz konusu olmadığını ifade ederek "Çok şükür yolcularımızda herhangi bir şey yok. Mal yerine gelir, cana bir şey gelmesin" diye konuştu.
Olay sonrası Adnan Menderes Bulvarı tek taraflı trafiğe kapatılırken, ekipler yolun açılması için yoğun çaba sarf etti.
(OD-İK)

05.08.2017 20:28:57 TSI
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