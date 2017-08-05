2. Dünya Bebekler Günü Ünye'de kutlandı
(Fotoğraflı)
Hamza Alp
ORDU (İHA) - "2. Dünya Bebekler Günü" Ünye'de Türk Japon Dostluğu ve Firkateyni Şehitleri önünde kutlandı.
Programda konuşma yapan Türk Japon Dostluğu Derneği Başkanı Prof. Dr Sait Kapıcıoğlu, "Dünya bebekler günü ilk defa 2016 yılında burada şehitlik açılışı esnasında Japon Büyükelçisi Yukata Yokoi küçük bir biblo hediye etmesiyle başladı. Sevgili çocuklar ve bebekler bu töreni şenlendirdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. İnsanoğlunun çekirdeği bebeklerdir. Çocuklar mutlu olursa bütün insanlıkta mutlu olacaktır. Afrika'da Yemen'de dünyanın bir çok köşesinde aç susuz eğitimsiz çocuklar var, bunlar bizlerin evlatlarıdır. Eğer bizler evrensel düşünürsek, mesela sofraya oturduğumuzda diğer çocuklar, bebekler acaba nerelerdeler, ne yapıyorlar diye 10 saniye düşünürsek veya düşündüre bilirsek biz bu işi başarırız" dedi.
Ünye Belediyesinin destekleriyle top yanı mevkisinde gerçekleştirilen "Bebekler Günü" etkinliğine çok sayıda aile bebekleriyle katıldı. Etkinlikte çocuklara balon, top ve oyuncaklar hediye edildi. Yarışmalarla devam eden etkinlik emekleme, çuval, halat çekme, pinpon topu gibi yarışmalarla devam edildi. Yarışmalarda birincilere ödülleri verilirken bebekler oyunlarla doyasıya eğlendi.
Programa Prof Dr. Ayşe Yalın, Bilgin Hasdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(HA-SLH)
05.08.2017 21:46:38 TSI
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