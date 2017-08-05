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Sungurlu İtfaiyesi yaralı kediye sahip çıktı

06 Ağustos 2017 Pazar, 02:23
Sungurlu İtfaiyesi yaralı kediye sahip çıktı
Sungurlu İtfaiyesi yaralı kediye sahip çıktı

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin çarptığı kediyi kurtaran itfaiye erleri, yaralı kediyi Kırıkkale Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne gönderdi.
Bahçelievler Mahallesi'nde bir otomobilin üzerinden geçtiği kedi yaralandı. Kedinin çırpındığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede mahalleye gelen itfaiye ekipleri, kediyi bir kutuya koyarak veterinere götürdü.
Veterinerde ilk müdahalesi yapılan kedi, Kırıkkale Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.
(SŞ-BÖ)

06.08.2017 02:25:27 TSI
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