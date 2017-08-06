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Kırıkhanspor'un yeni başkanı Veli Özdoğan oldu



HATAY (İHA) - Spor Toto 3. Lig 2. Grup takımlarından Kırıkhanspor'da kulüp bakanlığına Veli Özdoğan getirildi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Gül'ün divan başkanlığını yaptığı kongrede, Veli Özdoğan kongreye katılan delegenin 90'ının oyunu alarak Kırıkhanspor Kulübü Başkanı oldu. Diğer aday Ali Alataş ise 27 oy aldı.

Kırıkhanspor'un yeni yönetim kurulu, Veli Özdoğan, Mehmet Öztürk, Mehmet Uçucu, Mehmet Öztürk, Şeref Vardı, Mehmet Toklucu, Mehmet Şahan, Bülent Gül ve Mustafa Öztürk'ten oluştu.

(İBÇ-UA-YRL)



06.08.2017 09:30:08 TSI

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