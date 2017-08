YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. THY çalışanlarından kan ve kök hücre bağışı

ADANA (İHA) - Türk Kızılayı Adana Başkanlığı ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle Adana Havalimanı'nda kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi. Çalışanlar, gün boyu süren etkinlikte, hayat kurtarmak için sıraya girdi.

THY işbirliği ile Adana Havalimanı'nda gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı etkinliğine, kurum personeli yoğun ilgi gösterdi.

Vali Yardımcısı Kadir Okatan, kan ihtiyacının yalnızca düzenli kan bağışları ile karşılandığını belirterek, "Bazı hastalıkların tedavisi de yalnızca kök hücre nakli ile gerçekleşmekte. Türk Kızılayı'nın insanların yararına gerçekleştirdiği bu iki alandaki çalışmaya, duyarlılık gösterip kan ve kök hücre bağışları ile destek olan vatandaşlarımız her türlü takdiri hak ediyor" dedi.

Okatan, karşılıksız yapılan bu yardımların ileri medeniyet mensubu olmanın bir göstergesi, gerçek bir sivil toplum dayanışması olduğunu vurguladı.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da kan ve kök hücre bağışlarının, bu tür etkinliklerin yanı sıra kan bağış merkezleri ya da şehrin çeşitli bölgelerine yerleştirilen yaşam evleri ve araçlarında yapılabildiğine dikkat çekerek, "Kan bağışı yapabilmek için 18-65 yaş aralığında ve sağlıklı olmak gerekiyor. Kök hücre bağışçısı olmak isteyen kişi ise 18-50 yaş aralığında ve sağlıklı olmalı. Kronik hastalığı bulunmayan, HIV (AIDS) tanısı konulmamış, hepatit B, hepatit C ve sifiliz hastalıkları geçirmemiş olmalı" ifadelerini kullandı.

Kök hücre tedavisinin; kemik iliği kanserleri, lenfomalar, çeşitli organ kanserleri, kemik iliğinin yetersiz çalıştığı veya çalışmadığı durumlar, kalıtsal anemiler, immün yetersizlikler ve kalıtsal metabolik hastalıklarda uygulandığını belirten Saygılı, şöyle devam etti:

"Bizler iyilik yolunda ilerlerken, yardım elimizi insanlara bağışçılarımız ve gönüllülerimiz sayesinde ulaştırıyoruz. Sağlıklı her bireyi hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Türk Hava Yolları iyiliği taşımamız konusunda bizim çözüm ortağımız. Bugün de kan ve kök hücre bağışı yaptılar. Türk Kızılayı'nın kurumsal sponsoru Türk Hava Yolları'na ve çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Etkinliğe, Türk Kızılayı Adana Kan Bağış Merkezi Müdürü Ümit Tokgöz de katıldı.

