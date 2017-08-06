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GSO-MEM'de mesleki eğitimler hız kesmeden devam ediyor



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Danışmanlık Merkezinde (GSO-MEM), 5 dalda 100 kişilik mesleki eğitim programı başladı.

Gaziantep 2.Organize Sanayi Bölgesinde, yaklaşık 10 bin metrekare alanda yer alan GSO-MEM'de başta gaz altı kaynakçılığı olmak üzere, elektrik ark kaynağı, ambalaj ve paketleme, bilgisayarlı 3 d tasarım (solidworks), dış ticaret uzmanlık ve Microsoft Office olarak 5 alanda eğitimlere başlandı.

Uzman eğitmen kadrosu ile verilen eğitimler teorik ve uygulamalı olarak sürecek. Teorik ve uygulamalı eğitimlerini tamamlayan toplam 100 kursiyere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Gaziantep Sanayi Odası tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin (GAOSB) desteğiyle hayata geçirilen merkez, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerin de mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik sertifika ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor.

20 atölye ve laboratuvar ile 28 derslikten oluşan merkezde, Triko Örgü Kumaş ve Dokuma Kumaş Üretimi ve Konfeksiyon Atölyesi, Boya ve Baskı Atölyesi, Plastik Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Metal İşleri Atölyesi, Kaynak Atölyesi, İklimlendirme Atölyesi, Elektrik-Elektronik Atölyesi, Makina Bakım Onarım Atölyesi, Basınçlı Kaplar Atölyesi, Tesisat Atölyesi, İnşaat İşleri Atölyesi, Plastik laboratuvarı ve 3D tasarım-yazıcı atölyesi yer alıyor.

Bu atölyeler dışında sanayicilerden gelen talep doğrultusunda mesleki eğitimlerin de verildiği merkezde, meslek sahibi olmak isteyen gençler, kadınlar engelliler, göçle Gaziantep'e gelen ve dezavantajlı gurup olarak nitelendirilebilecek tüm işsizler mesleki eğitim alabiliyor.

(OE



06.08.2017 09:52:07 TSI

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