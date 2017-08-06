AFAD personeline Insarag eğitimi
(Fotoğraflı)
Şükrü Akyüz
VAN (İHA) - Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline INSARAG eğitimi verildi.
AFAD Van Müdürlüğü Arama Kurtarma ekiplerine, 24-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) sınavı kapsamında konferans salonu ve tatbikat alanlarında uygulamalı eğitim verildi. Ekipler, yapılan tatbikatlarla uluslararası standartlara uygun olarak kazazede kurtarma, enkazda çalışma, kazazedeye ulaşma becerilerini geliştirdi. Enkaz alanında gerçekleştirilen tatbikatlar yapılan değerlendirme toplantısıyla sona erdi.
(ŞAK-Y)
06.08.2017 09:55:32 TSI
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