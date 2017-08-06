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AFAD'dan stajyer öğrencilere arama kurtarma eğitimleri

06 Ağustos 2017 Pazar, 09:54
AFAD'dan stajyer öğrencilere arama kurtarma eğitimleri
AFAD'dan stajyer öğrencilere arama kurtarma eğitimleri

(Fotoğraflı)

Şükrü Akyüz
BİTLİS (İHA) - Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından stajyer öğrencilere temel arama kurtarma eğitimleri verildi.
Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından, kurum bünyesinde staj yapan öğrencilere arama kurtarma malzemelerin tanıtımı ve temel arama kurtarma eğitimleri verildi. Eğitimler kapsamında teorik olarak araçta sıkışma vakalarında nasıl çalışma yapacakları konusunda kurtarma tatbikatı da yapıldı.
(EKİP-ŞAK-Y)

06.08.2017 09:56:34 TSI
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