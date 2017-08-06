Fikret Otyam'ı, ölümünün 2'nci yılında anılacak
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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, Fikret Otyam'ı, ölümünün 2'nci yıldönümünde anacak.
2 yıl önce, 8 Ağustos günü 89 yaşında hayata veda eden gazeteci - yazar, ressam, fotoğraf sanatçısı Fikret Otyam, ölümünün 2'nci yıldönümünde Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenecek programla anılacak. Saat 20.00'de başlayacak programa şair Şükrü Erbaş, Atilla Erdem, Sümer Ezgü, İlyas Şimşek, İlke Türkdoğan, Otyam'ın yol arkadaşları, sanatçı dostları katılacak.
(SÇ-SÇ-Y)
06.08.2017 10:19:20 TSI
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