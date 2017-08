YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kepez'den 700 çocuğa sünnet düğünü

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, sünnet ettireceği 700 çocuk ve aileleri için Dokuma Park'ta şölen düzenledi.

Kepez Belediyesinin, bu yıl 9.sunu düzenlediği ve sanatçılar Özkan Karaeroğlu ve Çağlar Yağız'ın konser verdiği sünnet şöleninde çocuklar, aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi. Şölene eşi Ayşe Tütüncü ile katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocukların sünnet düğünü mutluluğuna ortak oldu. Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile vatandaşların katıldığı şölende Tütüncü, çocukları geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.

Çocukların her şeyin en güzeline layık olduğunu belirten Tütüncü, "Geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şölenleriyle yavrularımızın mutluluğunu kutluyoruz. Belediye olarak her yıl 800 ile 1000 arasında yavrumuzun sünnet merasimini yapıyoruz. Şu ana kadar 700 yavrumuz müracaat etti. Okullar açılıncaya kadar sünnet başvurularını almaya devam edeceğiz. Sünnet merasimini gerçekleştirdiğimiz yavrularımızın vatanımıza, milletimize, devletimize ve bütün insanlığa onurlu bir evlat olmasını Rabbimden diliyorum" diye konuştu.



Oyuncak müzesi müjdesi

Çocuklara ve büyüklere oyuncak müzesi müjdesi veren Tütüncü, "Dokuma Park yavrularımıza yeni bir sürprize hazırlanıyor. Eski kreş binasında yapımını tamamladığımız oyuncak müzesini yakında hizmete açacağız. Oyuncak müzesi içerisinde hem büyüklere yönelik çeşitli hatıra unsurları hem de çocukların mutlu olabileceği güzel bir dünya var."

Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından sünnet olacak çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi.



Sünnet işlemi belediye sağlık merkezinde

Kepez Belediyesi, şölene katılan tüm çocuklara sünnet kıyafetleri hediye etti. Çocukların sünnet işlemi ise Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nde, hijyenik ortamlarda üroloji uzmanı doktor tarafından gerçekleştirilerek. Randevu sistemiyle her gün 25 çocuğun sünnet işlemi yapılacak.

