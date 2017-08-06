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Elazığ'da "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi"



(Fotoğraflı)



Zafer Demirbaş

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında yapılan literatür çalışmaları tamamlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde Elazığ şubesi tarafından 2016 yılı içerisinde başlanılan ve 2108 yılında bitirilmesi planlanan "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında yapılan çalışmaların önemli bir kısmı tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Yatırım Programında yer alan proje kapsamında kentin karasal, iç su ekosistemlerinin biyolojik çeşitlilik envanterinin çıkarılması için 2016 yılında çalışmalara başlandığı bildirildi.

2018 yılında planlanan çalışmaların bitirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamanın devamında ise damarlı bitkiler, eğreltiler ve tohumlu bitkiler ile omurgalı hayvanlar arasında yer alan memeliler,kuşlar, balıklar, sürüngenler, çift yaşarlar için literatür çalışılmalarının tamamlandığı bildirildi.

Son olarak arazi çalışmaları konusunda ise akademisyenler tarafından çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

(ZD-HİV-Y)



06.08.2017 10:52:15 TSI

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