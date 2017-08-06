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Muratpaşa sezonu açtı



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyespor bayan hentbol takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Transfer sezonunda takım iskeletini koruyan, A Milli Takım kaptanı Yeliz Özel gibi oyunculara daha da güçlenen Muratpaşa'da hedef ligde ve Türkiye Kupası şampiyonluğu.

Türkiye Bayanlar Hentbol süper Ligi'nin iddialı ekibi Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sabah saatlerinde stadyumda interval, akşam saatlerinde ise salonunda top çalışması olmak üzere çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren takımda moraller yerinde.



Tüm takımlara başarılar

Antrenör Birol Ünsal, yeniden takım olarak birarada olmaktan oldukça mutlu olduklarını belirterek, "Süper Ligde mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyoruz" dedi. Muratpaşa Belediyespor'un hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu dile getiren Ünsal, aynı hedefle bu yıl da mücadele edeceklerini söyledi.



"Türk hentbolundan sorumluyuz"

Bu yıl takıma yeni katılan isimler olduğu kadar giden oyuncuların da bulunduğunu, bunu sporun doğası olarak görmek gerektiğini belirten Ünsal, "Şunun altını çizmemiz gerekiyor, Muratpaşa Belediyespor olarak kendimizi aynı zamanda Türk hentbolunun geleceğinden de sorumlu hissediyoruz. Takımın iskeletini Türk oyuncular oluşturuyor bununla birlikte altyapıdan gelen birçok oyuncuyu Türk hentboluna kazandırmak gibi bir hedefimiz de var. Tecrübenin genç oyuncularla harmanlandığı bir takıma sahibiz."



Yeni transfer özel

Muratpaşa, bu sezon flaş transferleri arasında yer alan A Milli Takım kaptanı Yeliz Özel, ise güçlü bir ekibe geldiğinin farkında olduğunu belirtti. Özel, "Arkadaşlığı ve mücadeleyi bırakmayan, mazisinde 12 senelik başarıların bulunduğu bir takımdayım. İnşallah yeni başarılara ben de ortak olurum ve takım da benimle birlikte daha güçlenmiş olur" diye konuştu.



İki kupalı yıl olacak

Bu yıl yeni sözleşmeye imza atan takım kaptanı Sevilay İmamoğlu Öcal ise, yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Öcal, "Hem Türkiye hem de şampiyonluk kupalarını Antalya'ya getirmek istiyoruz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



06.08.2017 11:07:54 TSI

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