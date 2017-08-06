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Meram'a örnek bir spor kompleksi daha



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Sağlıklı bir yaşam için ilçenin farklı bölgelerinde spor tesisi yatırımlarını sürdüren Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Aşkan Mahallesi'ne de fonksiyonel bir spor kompleksi kazandırıyor.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Aşkan Mahallesi'nde projelendirilen spor tesisinin yapılacağı alanda temel açma çalışmalarını inceledi. Meram ilçesinin ihtiyacı olan yeşil alan, spor tesisi ve sosyal tesislerle ilgili çalışmaların son hızla devam ettiğini belirten Başkan Toru, "Bu anlamda nisan ayı içinde Dr. Ahmet Caddesi üzerinde Rabia Spor Merkezi'nin açılışını yapmıştık. Tesisimiz çok yoğun talep gördü ve kısa sürüde üye sayımız 3 bine yaklaştı. Yine Meram'ın farklı bölgelerinde spor donatısını güçlendirmek üzere Aşkan, Alavardı ve Yaka mahallelerine hizmet verecek olan bir spor tesisinin yer teslimini yaptık. Şu anda temel açma çalışmaları devam ediyor. İnşallah ağustos ayının sonu gibi temel atma törenini hep birlikte yapmış olacağız" dedi.



"Bölgenin ihtiyacına cevap verecek"

Spor kompleksinin alanının 12 bin metrekare olduğunu belirten Başkan Toru, "Komplekte; badminton, squash, tenis kortları, basketbol sahaları, yürüyüş alanları ve sosyal tesis ile birlikte bu bölgenin ihtiyaç duyabileceği tüm spor donatıları mevcut. Başta bu bölgede oturan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Meram halkına tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıklı bir yaşam için Meram halkını sporla buluşturmak üzere ilçemizdeki spor yatırımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

(AH-Y)



06.08.2017 11:08:44 TSI

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