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Van'da parkomat uygulaması başlıyor

06 Ağustos 2017 Pazar, 11:06
Van'da parkomat uygulaması başlıyor
Van'da parkomat uygulaması başlıyor

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak için başlatacağı parkomat uygulaması öncesi 80 parkomata eğitim verdi.
Büyükşehir Belediyesince bir süre önce kararı alınıp ihale edilen parkomat uygulaması start alıyor. Yarın başlayacak olan uygulama öncesi yüklenici firma Özpark İnşaat Sanayi Ticaret Limitet Şirketi tarafından 80 parkomata eğitim verildi. Sabah saat 08.30'da başlayıp akşam 20.00'de bitecek uygulama ile kent trafiğinin ciddi şekilde rahatlatılması hedefleniliyor.
Parkomat firmasının yetkilisi Aydın Tolga, parkomat uygulamasının pazartesi günü itibariyle başlayacağını belirterek, "Uygulama özellikle trafik sıkışıklığının yaşandığı bazı zamanlarda 2'li parkların yapıldığı Cumhuriyet ve Maraş caddesinde uygulanacak. Sistem için şu an 80 kişi işe alındı. Eğer ara sokaklar parkomat sistemine açılırsa, bu sayı yükselebilir. 47 kadın ve 33 erkek personel parkomat hakkında trafik akışı ve vatandaşa nasıl davranacağı konusunda seminere alınıp bilgilendirildi" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

06.08.2017 11:09:04 TSI
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