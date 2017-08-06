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Ağırnas mahallesi ile Sivas yolunu birbirine bağlayan yolda asfaltlama çalışması



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Mahallesi ile Barsama yerleşimi alanını birbirine bağlayan, 5 kilometre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki Sivas yolunda asfaltlama çalışmasının yapıldığını söyledi.

Yol kot farkı çalışmasının tamamlandığı ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Ağırnas ile Barsama arasında yer alan bu yolda alt zemin malzemesi olarak 7 bin ton PMD olarak nitelendirilen mekanik temel malzemesi kullanıldığını kaydetti. Ağırnas- Barsama arasındaki bu yolda toplam 8 bin 500 ton asfalt kullanıldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Şehrimizin en önemli ana arterlerini her zaman açık tutuyoruz. Çünkü seri ve güvenli ulaşım ekonominin artık vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Ulaşım ağı ile mal akışı hızlanmakta, üretim artmakta ve sonuçta istihdam gerçekleşmektedir. Melikgazi Belediyesi olarak amacımız özellikle alternatifli şehir içi yolları güvenli ve seri hale getirmektir. Altyapı çalışması tamamlanan yolda şimdi asfaltlayarak hizmete açıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Ağırnas Mahalle Muhtarı Muharrem Uzun, Ağırnas son 3 yıldaki almış olduğu hizmet ile Melikgazili olmanın farklılığını yaşadığını, bundan dolayı da Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a ekibine teşekkür ettiğini söyledi.

(TB-Y



06.08.2017 11:12:34 TSI

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