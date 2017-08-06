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Melikgazi Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı Pazartesi yapılacak



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisinin gündeminde bulunan mevzuları görüşüp karara bağlamak üzere 7 Ağustos Pazartesi günü saat: 16.00 'da Melikgazi Belediye Meclisinde toplanacağını bildirdi.

Belediye Meclisinin almış olduğu kararlar ile Melikgazi İlçesinin gelişmesine ve büyümesine imkan tanıdığını ve kalkınmanın önünü açtığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,ilgili komisyonlardan incelenerek gelen konularında tek tek oylanacağını belirtti. Belediye Meclislerin yatırım ve hizmetlerin karar mercisi olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yine tarihi mekanların onarımı, eğitime, bölge sporuna ve esnaf sitelerine destek ve imarlı gelişime öncülük gibi maddeler bulunduğunu belirterek şunları söyledi;

"Melikgazi İlçesinin örnek ve referans belediye olmasında en büyük katkının almış olduğu kararlar ile yatırımları yönlendiren ve şekil veren Belediye Meclisidir. Bu açından Melikgazi Belediye Meclisi çalışmaları yönlendirmekte, önünü açmakta ve gelişmeyi teşvik etmektedir. 2017 yılının 8. meclis toplantısının gündeminde 37 madde bulunmaktadır."

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Belediye Meclisinde alınacak kararların hayırlı olması dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

(TB-Y



06.08.2017 11:15:49 TSI

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