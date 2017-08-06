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Feslikan Yaylası'nda iki isimden konser



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi 20. Yaz Şenlikleri, Ankaralı Ayşe ve Volkan Konak'ın muhteşem konserleriyle başladı.

Feslikan Yaylası'nda bu yıl 20.si gerçekleştirilen Konyaaltı Belediyesi Yaz Şenlikleri, Ayşe Dinçer ve Volkan Konak'ın konseriyle başladı. Oğlu Gökhan Böcekle ile birlikte etkinlik alanına giren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada yüzlerce vatandaşın sevgi gösterileriyle karşılandı. Konsere, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı İlhan Buğdaycı, CHP Antalya eski İl Başkanı Cavit Arı ve binlerce Antalyalı katıldı.

20.Yaz Şenlikleri'nin açılış konuşmasını yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Feslikan'da vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. 19 yıllık süreçte önemli mesafeler kaydettiklerini ifade eden Başkan Böcek, "Dört köyden oluşan küçük bir belde olan Konyaaltı bugün 160 bin nüfusa sahip bir ilçe haline geldi. Bugüne kadar ki projelerimizi vatandaşlarımızın istek ve beklentilerini gözeterek azim ve kararlılıkla gerçekleştirdik. Bize güvenen destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik Ersin Şov'un gösterisiyle başladı. Ardından sahneye Ankaralı Ayşe çıktı. Birbirinden hareketli şarkılarıyla Antalyalıları coşturan Ayşe Dinçer, seyircilerin arasına girerek onlarla birlikte öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.

İki saate yakın sahne de kalan Ayşe Dinçer, Feslikan Yaylası'nın ismini çok kez duyduğunu fakat ilk kez geldiğini belirterek, "Havasıyla suyuyla muhteşem bir güzelliğe sahip Feslikan'a beni davet eden Başkan Böcek'e teşekkür ederim" dedi. Ayşe Dinçer'in çiçeğini CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz takdim etti.

Ardından sahne de seyirciyle kurduğu bağ ile de adından sıkça söz ettiren Volkan Konak sahne aldı. Şarkılarını Antalyalılar için seslendiren Volkan Konak, Karadeniz yöresinin hareketli şarkılarıyla Feslikan Yaylası'nı ısıttı. Başkan Muhittin Böcek, son olarak İzmir Marşı'yla konseri sonlandıran Volkan Konak'a, Atatürk posteri ve çiçek takdim etti. Gece havai fişek gösterileriyle sona erdi.

(SÇ-SÇ-Y)



06.08.2017 11:20:46 TSI

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