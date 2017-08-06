ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırkağaç'ta yaralı kartal tedavi edildi

06 Ağustos 2017 Pazar, 11:23
Kırkağaç'ta yaralı kartal tedavi edildi
Kırkağaç'ta yaralı kartal tedavi edildi

(Fotoğraflı)

Hakan Demir
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kartal, veteriner tarafından tedavi edilerek koruma altına alındı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde vatandaşlar uçmakta güçlük çektiğini fark ettikleri bir kartalı yakalayarak Kırkağaç Belediyesi Veteriner Kliniğine götürdü. Yaralı olduğu tespit edilen kartal burada Veteriner Hekim Serkan Çetiner tarafından yapılan müdahale ve tedavi ile sağlığına kavuştu. Tedavisi tamamlanan yaralı kartal, doğal yaşama geri kazandırılması için Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Kartalın durumunun iyi olduğunu ve koruma altına alındığını söyleyen Kırkağaç Belediyesi Veteriner Hekimi Serkan Çetiner, "Vatandaşlarımız tarafından getirilen yaralı kartalın sağ kanadında yaralanma tespit ettik ve hemen tedavisini yaptık. Özenli bir bakım, besleme ve tedavi safhasının ardından, yaralı kartalımız sağlığına kavuştu. Doğal yaşama tekrar kazandırılması için kartalı, Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim ettik. Kırkağaç Belediyesi olarak tüm yaralı hayvanların ve sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Veteriner Hekim Serkan Çetiner'in elleriyle besleyip tedavi ettiği yaralı kartala vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi.
(HD-AY-Y)

06.08.2017 11:25:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Manisa'da İstanbul kadar itfaiye müfrezesi var
YEREL

MANİSA'DA İSTANBUL KADAR İTFAİYE MÜFREZESİ VAR
Turgutlu halinde yenileme
YEREL

TURGUTLU HALİNDE YENİLEME
Manisa'da bozuk yollar onarılıyor
YEREL

MANİSA'DA BOZUK YOLLAR ONARILIYOR
Genç raketler bu kursu sevdi
YEREL

GENÇ RAKETLER BU KURSU SEVDİ
Manisa BBSK'den kaleye önemli takviye
YEREL

MANİSA BBSK'DEN KALEYE ÖNEMLİ TAKVİYE
Yunusemre'de Meydan Camisi Projesi başladı
YEREL

YUNUSEMRE'DE MEYDAN CAMİSİ PROJESİ BAŞLADI
Manisa'da korkutan yangın
YEREL

MANİSA'DA KORKUTAN YANGIN
Salihli Kocaçeşmespor'da istifa şoku
YEREL

SALİHLİ KOCAÇEŞMESPOR'DA İSTİFA ŞOKU
Yüzlerce keklik doğaya salındı
YEREL

YÜZLERCE KEKLİK DOĞAYA SALINDI
Kızılay'dan kurban bağış çağrısı
YEREL

KIZILAY'DAN KURBAN BAĞIŞ ÇAĞRISI
Manisa BBSK'dan kaleye önemli takviye
YEREL

MANİSA BBSK'DAN KALEYE ÖNEMLİ TAKVİYE
Salihli'nin yatırımları görüşüldü
YEREL

SALİHLİ'NİN YATIRIMLARI GÖRÜŞÜLDÜ
İhalesi iptal edilen yolu büyükşehir yapıyor
YEREL

İHALESİ İPTAL EDİLEN YOLU BÜYÜKŞEHİR YAPIYOR
Öğretmenevi Kavşağında çalışmalar hızla ilerliyor
YEREL

ÖĞRETMENEVİ KAVŞAĞINDA ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR