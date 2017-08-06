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Kırkağaç'ta yaralı kartal tedavi edildi



(Fotoğraflı)



Hakan Demir

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kartal, veteriner tarafından tedavi edilerek koruma altına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde vatandaşlar uçmakta güçlük çektiğini fark ettikleri bir kartalı yakalayarak Kırkağaç Belediyesi Veteriner Kliniğine götürdü. Yaralı olduğu tespit edilen kartal burada Veteriner Hekim Serkan Çetiner tarafından yapılan müdahale ve tedavi ile sağlığına kavuştu. Tedavisi tamamlanan yaralı kartal, doğal yaşama geri kazandırılması için Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Kartalın durumunun iyi olduğunu ve koruma altına alındığını söyleyen Kırkağaç Belediyesi Veteriner Hekimi Serkan Çetiner, "Vatandaşlarımız tarafından getirilen yaralı kartalın sağ kanadında yaralanma tespit ettik ve hemen tedavisini yaptık. Özenli bir bakım, besleme ve tedavi safhasının ardından, yaralı kartalımız sağlığına kavuştu. Doğal yaşama tekrar kazandırılması için kartalı, Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim ettik. Kırkağaç Belediyesi olarak tüm yaralı hayvanların ve sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Veteriner Hekim Serkan Çetiner'in elleriyle besleyip tedavi ettiği yaralı kartala vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi.

(HD-AY-Y)



06.08.2017 11:25:49 TSI

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