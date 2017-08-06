YEREL HABERLER / ARDAHAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Bilmez, esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulundu

Vali Bilmez, esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulundu



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kongre Caddesi esnafını ziyaret etti.

Cadde üzerinde ki iş yerlerinin bir kısmını ziyaret eden Vali Bilmez, iş yeri sahipleriyle sohbet etti 'hayırlı işler' temennisinde bulundu.

Ziyaretlerinde, yakın bir süre önce Ardahan'da göreve başladığını aktaran Vali Bilmez, esnafın sorunlarını, taleplerini ve şehrin gelişip, büyümesine katkı sunacak fikirlerini dinlemek amacıyla esnaf ziyaretinde bulunduğunu, görev süresi boyunca bu ziyaretlerini sürdürerek, esnaf ile yakın bir diyalog halinde olacağını ifade etti.

(OY-AA-Y)



06.08.2017 11:40:39 TSI

NNNN

