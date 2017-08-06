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Bal Festivali 25 Ağustos'ta yapılacak



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediyesi tarafından bu yıl 16.cısı düzenlenecek olan Ulusal Kültür ve Bal Festivali 25-26-27 Ağustos 2017 Tarihinde yapılacak.

Geleneksel hale gelen ve Her yıl olduğu gibi gerek Türkiye içinden gerekse yurt dışından gelen hemşerilerimizin katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlanan Bal festivali, Kurban Bayramı ile birleştiğinden bu sene katılımın daha fazla olması tahmin ediliyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy Bu yıl 16. sı düzenlenen Ulusal Kültür ve Bal Festivaline herkesi davet ederek, Bu yıl yapılacak olan festivalin Ardahan Doğal Çiçek Balı'nın coğrafi işaret patenti almasından dolayı daha anlamlı olduğunu söyledi.

Festivaldeki amaçlarının Ardahan'ın hem kültürünü hem de Balını Türkiye'nin yanı sıra Dünya'ya da tanıtmak olduğunu söyleyen Başkan Köksoy, "Özellikle yerel ürünlerin, yerel kültürün ve önemli bir ürünümüz olan Bal ve Arı ürünlerinin tanıtıldığı, sorunlarının paylaşıldığı bir Festival yapmayı planlıyoruz. Yaptığımız festivalle bizim bir amacımız gerçekleşiyor. Hemşehrilerimizin yaz tatilinde Ardahan'a gelmelerine bir vesile olmalı. Onu teşvik edici olması, Akrabalarıyla, memleketinin değerleriyle tekrar tekrar tanışmak farkındalık oluşturmaktır. Festival bu amacı zaten yerine getiriyor. "dedi.

Başkan Köksoy; "Ardahan Belediyesi olarak, festival için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ardahan Halkı ile birlikte tüm hemşehrilerimizi 25 Ağustos Cuma günü başlayacak olan festivalimize davet ediyoruz. Bildiğiniz gibi Ardahan Bal Festivali'ne her yıl sadece bölgemizden değil, hemşerilerimizin yaşadığı İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara gibi illerden de büyük katılım oluyor. Yılda bir kere de olsa Bal Festivali vesilesiyle hemşerilerimizle bir arada olmak, o günü birlik ve beraberlik içinde en güzel şekilde yaşamak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Festivalimiz bu yılda yine dolu dolu geçecek. Çamlıçatak Mesire alanında yapılacak olan Festival etkinliklerimizde, Ulusal Ses Sanatçıları, Yerel ses sanatçılarının yanı sıra ozanlar yer alacak. Ayrıca çeşitli dallarda yarışlar yapılacak" dedi.

(OY-AA-Y)



06.08.2017 11:40:56 TSI

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