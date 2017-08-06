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Eskişehir sabah saatlerin yağmura teslim oldu

06 Ağustos 2017 Pazar, 11:39
Eskişehir sabah saatlerin yağmura teslim oldu
Eskişehir sabah saatlerin yağmura teslim oldu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de sabah başlayan sağanak yağmur şehir merkezinde bir çok noktada hayatı durma noktasına getirdi.
Sabahın erken saatlerinde başlayarak tüm şehri etkisi altına alan sağanak yağmur yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Şiddetli yağan yağmur sebebiyle yollar adeta göle dönerken, bazı araçlar yolda kaldı. Bazı yollar ise geçici olarak polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Çevreyolunda bulunan batçıkların su ile dolması arabaların giriş çıkış yapmasının da önüne geçti. Yağışın yoğun olması sebebiyle oluşacak araç trafiğini engellemek üzere görevlendirilen polis ekipleri, vatandaşları uyararak can ve mal güvenliğini sağladı.
(BRK-AS-Y)

06.08.2017 11:41:25 TSI
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