YEREL HABERLER / ŞIRNAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Beytüşşebap'ta 25 genç çiftçinin projesi kabul edildi

Beytüşşebap'ta 25 genç çiftçinin projesi kabul edildi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Serdar Gükçe

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca projeleri kabul edilen 25 genç çiftçiye, keçi, koyun, arı ve büyükbaş hayvan verildi.

Beytüşşebap'ta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne başvuran 25 genç çiftçinin projeleri kabul edildi. Genç çiftçiler, hayvanlarını düzenlenen törenle aldı. Projelerin 8'inin büyükbaş, 7'sinin arı, 7'sinin koyun, 2'sinin keçi ve birinin de kanatlı hayvan üzerine olduğunu belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Salih Ataman, her yıl yeni genç çiftçilerin topluma kazandırılması için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Ataman, "İlçemizde toplamda bu yıl 25 genç çiftçimizin projeleri kabul edildi. Yurt genelinde olduğu gibi ilçemizde de bu sayının olması sevindirici. Amacımız gençlerimize iş imkanı sağlamak. Personelimizle beraber her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan ise, dünyaya adını duyurmuş olan Beytüşşebap balının yeni nesillerin ellerinde devam edecek olması kadar güzel bir şey olmadığını belirtti. Aşan, "Bugün mutlu bir gün yaşıyoruz. Hepimizin bildiği gibi Beytüşşebap balıyla meşhur bir ilçemiz. İlçemizde yaklaşık 80 bin arılı kovan var. Organik bal yetiştiriyoruz. Balımız sertifikalandırıldı. Organik olduğuna dair kesin sonuçlar aldık. Yeni çiftçilerimize bu güzel mesleği seçtikleri için çok teşekkür eder arıcılık hayatında hepsine başarılar diliyorum" diye konuştu.

(SRD-MP-Y)



06.08.2017 11:42:34 TSI

NNNN

