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Mahallelinin mesire alanı eylemi



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Manavgat ilçesinde Oymapınar halkı, mesire alanının tekrar açılmasını istiyor.

Manavgat ilçesinde Oymapınar halkı, 2011 yılında Oymapınar Belediyesi tarafından piknik masası, mangal ve çocuk oyun gruplarının konulmasıyla mesire alanı olarak düzenlenen ve daha sonra etrafı tel örgü ile çevrilerek kapatılan mesire alanının tekrar açılmasını istiyor.

Oymapınar Mahallesi'nde Mehmet Bozkurt Parkı'nda bir araya gelen, aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu mahalle sakinleri yetkililerden mesire alanının tekrar açılmasını istedi.

Mahalle Muhtarı Kemal Öz, "Oymapınar halkının yanı sıra Manavgat ve çevre ilçelerden gelen vatandaşların piknik yaptığı, çocuklarının oyun oynadığı bunaltıcı sıcaklarda serinlediği mesire alanımız sebepsiz bir şekilde kapatıldı. Oymapınar halkının gidebileceği bir yeri yok. Yetkililerden mesire alanını yeniden açmalarını istiyoruz" dedi.

(AK-SÇ-SÜ-Y)



06.08.2017 11:46:03 TSI

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