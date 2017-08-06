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Aydın'da "Yenidoğan İşitme Tarama Uygulayıcı Eğitimi" düzenlendi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Başhekimliğinin işbirliği ile "Yenidoğan İşitme Tarama Uygulayıcı Eğitimi" düzenlendi.

ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. H.Sema Başak ve Doç.Dr. Ceren Günel, Halk Sağlığı Müdürlüğü ÇEKÜS Hizmetleri Biriminde görev yapan Dr. Muazzez Meydan ve Ebe Neşe Çaktü eğitimci olarak katıldı. ADÜ Uygulama Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda düzenlenen eğitimde kamu, özel ve üniversite hastanelerindeki Yenidoğan işitme Tarama Ünitelerinde görev yapan 20 yardımcı personel kursu başarı ile tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı.

Düzenlenen eğitim ile Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında işitme kaybıyla doğan ya da doğum sonrası dönemde işitme kaybı ortaya çıkan çocuklarda, işitme kaybının çocuğun gelişimini etkilemeden psikolojik ve sosyal açıdan sağlıklı bir birey olarak toplumdaki yerini almasını sağlayacak şekilde erkenden saptanması ve bu konuda sağlık personelinin ve toplumun bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

(OD-)



06.08.2017 11:58:57 TSI

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