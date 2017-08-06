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Yunusemre'de Meydan Camisi Projesi başladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa'nın en güzel camilerinden biri olmaya hazırlanan Yunusemre Belediye Meydan Camisi için çalışmalar başladı.

Yunusemre Belediyesi bahçesinde inşaatına başlanan Yunusemre Belediye Meydan Camisi'nde çalışmalar hızla sürerken, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, makamında Yunusemre Belediye Meydan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği yönetimini ağırladı. Belediye Başkan Yardımcısı Saniye Altay, Dernek Başkanı Mücahit Demirtaş ve dernek yöneticilerinin katıldığı protokol töreninde konuşan Başkan Çerçi, yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek caminin Manisa'nın en güzel camilerinden biri olacağını dile getirdi.

Belediye Başkanı Çerçi açıklamasında, "Belediyemizin bahçesinde Manisa'nın tarihi yapısını öne çıkaran güzel bir cami projesini hayata geçiriyoruz. Proje üzerinde titizlikle çalıştık. Ben de çalışmaları yakından takip ediyorum. Şu anda temel kazma çalışmaları yapılıyor. Camimiz 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek. Kente prestij kazandıracak bir proje. Dernek yönetimimizle protokolümüzü imzaladık. Birlikte güzel bir iletişim içerisinde projemizi yürüteceğimize inanıyorum" diye konuştu. Dernek Başkanı Mücahit Demirtaş da, dernek olarak üzerlerine düşenleri yapmayı hazır olduklarını söyledi.

(AY-Y)



06.08.2017 12:02:02 TSI

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