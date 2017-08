YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çetin: "Hesap veren tek belediyeyiz"

Başkan Çetin: "Hesap veren tek belediyeyiz"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Halkına hesap veren tek belediye Çukurova Belediyesi'dir" dedi.

Bakan Çetin, Halk Günü'nde vatandaşlara hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin şu an Çukurova'da 12 ayrı yerde park yapım çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Çetin, "Şu an 200'e yakın parkı olan Çukurova'nın yeşil alan miktarını artırdık. Güzelyalı Mahallesi'nde Emekli Dinlenme Evi, Huzurevleri Mahallesi'nde Kapalı Semt Pazarı, Kurttepe Mahallesi'nde ise Kadın Sohbet Evi yapım çalışmaları sürüyor. Yol İşleri Müdürlüğümüz ise Huzurevleri ile Yurt Mahallesi'nde asfalt kaplama, Kurttepe Mahallesi'nde yama ve Toros Mahallesi'nde parke yol söküm çalışmalarına devam ediyor. Asfalt çalışmalarını mahallelere giderek yerinde denetliyorum. Türkiye'nin en ucuz ve en iyi asfaltını Çukurova'da yapıyoruz. Devletin her kuruşunu en doğru yerde, en kaliteli ve en uygun şekilde harcamaya çalışıyoruz. Biz Çukurova halkının parasının bekçisiyiz.Türkiye'de her anlamda örnek alınması gereken bir ilçeyiz" dedi.

Seçim döneminde "Çetin Projeler" başlığı altında yayınlanan kitapçıkta ne vaat ettiyse hepsini yerine getirdiğini vurgulayan Çetin, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizin daha 7. ayında toplu açılışlar yapmaya başladık. O günden bu yana her salı açılış yapıyoruz. Nasıl başladıysak sizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. Bir siyasetçinin ağzından çıkanı kulağı duyacak. Mert, yiğit bir siyasetçi sözünün eri olup ağzından çıkanı gerçekleştirecek. Şeffaf, hesap verilebilir, dürüst yöneticilik anlayışıyla başımız dik alnımız ak her hafta cuma günü sizin karşınıza çıkıyoruz. Türkiye'de halkına hesap veren tek belediye Çukurova Belediyesidir. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız Halk Günü faaliyet raporudur. Herkes bizim gibi halkın karşısına çıksın. Herkes halka olan sorumluluğunu yerine getirsin."

(ADN-Y)



06.08.2017 12:03:14 TSI

NNNN