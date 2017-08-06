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Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan ÇGC'ye proje desteği

- Adanalı gazeteciler "Kent Muhabirliği" konusunda uygulamalı eğitim alacak



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) kalkınma ajansları tarafından verilen Teknik Destek Projesi kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı'na (ÇKA) yaptığı proje başvurusu, yapılan değerlendirmenin ardından başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Proje ile Adana'da meslek hayatını sürdüren Çukurova Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazetecilerin mesleki çalışmalarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Çukurova Kalkınma Ajansı Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleşen imza törenine ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, ÇGC Genel Sekreteri M.Ömer Üney ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Koordinatörü Ahmet Kanbur katıldı.



Bölgesel kalkınmanın önemi

ÇKA Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, imza töreni sırasında yaptığı konuşmada, "Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin her geçen gün daha iyi işler yaptığını görmek bizleri fazlasıyla memnun ediyor. 1 yıl evvel yine basın mensuplarına yönelik olarak eğitim çalışması gerçekleştirmiştik. Bugün yeni bir çalışmada birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kalkınma ajansları olarak bölgelerin kalkınmasına ellerinden geldiğince ve yasaların elverdiğince katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyleyen Altunsu, "Bu kalkınmada hiç şüphesiz medya çalışanlarının büyük payları olduğunu düşünüyoruz. Medya mensuplarına yönelik olarak gerçekleştirilecek bu projeye destek vermenin de bölgesel kalkınmada önemli bir nokta olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.



ÇGC, hizmet çıtasını yükseltiyor

Proje sahibi Çukurova Gazeteciler Cemiyeti adına Başkan Cafer Esendemir'de, ÇGC olarak hizmet çıtasını her geçen gün yükselten bir anlayışla hareket ettiklerini ifade etti. Medya mensupları olarak bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi için önemli bir kamu görevini yerine getirdiklerini söyleyen Esendemir, "Alacağımız bu eğitimlerle birlikte Adanamıza sağladığımız hizmetleri daha kaliteli ve daha etkin bir şekilde devam ettireceğiz. Tekrardan, projemizi destekleyen ÇKA Yönetim Kuruluna, Genel Sekreterimize ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Eylül ayı içerisinde başlaması düşünülen eğitimler için Türkiye genelinden önemli eğitmenler Adana'ya gelecek ve medya mensuplarının yakından tanıdığı bu isimlerle eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek.

(ADN-Y)



06.08.2017 12:08:42 TSI

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