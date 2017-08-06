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Başkan Çalışkan, alt geçit çalışmalarını inceledi



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KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi ve TCDD Genel Müdürlüğü işbirliğinde projelendirilerek yapımına başlanan Larende Alt Geçidinde çalışmalar hızlandı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Çalışkan, "Larende, Sümer ve Yenişehir mahalleleri geçmişten beri şehir merkezine sadece bir yoldan bağlıydı. Larende Alt Geçidi ve Konya-Karaman-Ulukışla hızlı tren hattı kapsamında gerçekleştirilen üst geçit projeleriyle artık beş farklı geçiş noktasından bu bölgelere ulaşım sağlanacak. Larende ve Yenişehir aksında kalan bölgede dört tane daha köprü yapılacak. Ağız Diş Sağlığı Merkezi arkasında, Bifa'nın olduğu yerde, Bifa'nın ilerisinde ve Piri Reis Mahallesinde üst geçit yapılacak. Larende alt geçidi projemiz, iki gidiş ve iki geliş şeklinde olacak ve inşallah bu yılın Eylül ayı gibi hizmete açılacak. Larende Alt Geçidi hizmete girdiği an, Makro'nun oradaki üst geçit sadece yayalara ve bisikletlere açık olacak. Araçlar ise Gökkuşağı Havuzun, Buğday Pazarının, Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Bifa'nın bulunduğu ve Piri Reis Mahallesi'ndeki geçişleri kullanacaklar. Tren yolunun diğer tarafında kalan mahallelerimize hayat verecek olan bu projeler Karaman'ımıza hayırlı olsun" dedi.

(MD-FM-Y)



06.08.2017 12:12:48 TSI

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