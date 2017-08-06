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GTO Akademi'de eğitimler devam ediyor



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GAZİANTEP (İHA) - Sektörlere kalifiye ve ara eleman yetiştirilmesi hedefi ile faaliyetlerini yürüten Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Akademi'de gerçekleştirilen "Grafik Tasarım ve Photoshop Eğitimi" tamamlandı.

Kalifiye ve ara elemanın ticaret erbabı ve sanayiciler için olmazsa olmaz konuların başında geldiğinin altını çizen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, GTO Akademi eğitimleri ile iş dünyasının bu ihtiyacına cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde faaliyet gösteren ve iş dünyasının kurumsal ve mesleki eğitim ihtiyaçlarına yönelik hizmet veren GTO Akademi'de matbaa ve ajans sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere düzenlenen "Grafik Tasarım ve Photoshop Eğitimi" sona erdi.

Eğitmen Bayram Bozhöyük'ün sunumlarıyla gerçekleşen eğitime 19 kursiyer katıldı. Kursiyerler, 48 saatlik "Grafik Tasarımı ve Photoshop eğitiminde Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ve Corel Draw programları konularında eğitim aldılar.

Günümüzde hem bireyler hem de şirketler arasında çok hızlı bir rekabet yaşandığına, dikkat çeken GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, "Kalifiye ve ara eleman, ticaret erbabı ve sanayiciler için olmazsa olmaz konuların başında gelmektedir. GTO Akademi, oda üyelerinin iş hayatındaki başarılarına destek olmak amacıyla ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim hizmeti vermektedir. Akademide Mesleki, Girişimcilik, Kurumsallaşma, Dış Ticaret ve Kişisel Gelişim alanlarında çeşitli eğitimler düzenlenmektedir. Odamız meslek komiteleri ve üyelerden gelen talepler doğrultusunda eğitim ihtiyaç envanteri oluşturulmakta ve gerçekleştirilmesine karar verilen eğitimlerle ilgili konusunda uzman eğitmenler ve danışmanlık firmaları ile işbirliği yapılmaktadır" dedi.

Akademi bünyesinde düzenlenen eğitimlerle gençleri meslek sahibi yapmayı ve işletmelerin nitelikli ve ara eleman ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini vurgulayan Hıdıroğlu, "GTO Akademi, iş dünyasının aradığı nitelikli ve ara eleman konusunda gençlerimize iş hayatında aranan nitelikleri kazandırıyor. Nitelikli ara eleman yetiştirmek amacıyla şimdiye kadar birçok eğitim ve kurslar düzenledik" dedi.

GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, GTO Akademide önümüzdeki günlerde Dış Ticarete Yönelik Uygulamalı Pazar araştırması, Pazarlama Stratejileri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, KOSGEB Destekli Uygulamalı Girişimcilik, Diksiyon, Etkili Konuşma ve Topluluğa Hitap ile ileri Düzey Excel eğitimleri düzenleneceği sözlerine ekledi.



06.08.2017 12:16:37 TSI

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