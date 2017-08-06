YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adana'ya 'yeşil' spor kompleksi

Adana'ya 'yeşil' spor kompleksi

- 10 bin metrekare kapalı alana sahip, toplam 2 bin 500 seyirci kapasiteli Atatürk Spor Salonu, 19 aylık çalışmayla tamamlanma aşamasına geldi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 5.7 dönüm arsa üzerinde 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde projelendirdiği Atatürk Spor Salonu tamamlanma aşamasına geldi.

Kadın basketbolunun güçlü takımlarından ASKİ Spor'u himaye eden Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi PTT Caddesi üzerinde mülkiyeti Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait arsada konumlandırılan Atatürk Spor Salonu projesinin inşaatını 2015'in kasım ayında başlattı. 5.7 dönüm arsada 10 bin metrekare kapalı alana sahip, toplam 2 bin 500 seyirci kapasiteli Atatürk Spor Salonu, 19 aylık çalışmayla tamamlanma aşamasına geldi.

Başkan Hüseyin Sözlü'nün vizyon projeleri içinde yer alan, toplam 18.5 milyon lira yatırım maliyetli Atatürk Spor Salonu, sosyal, çevreci, kapsamlı ve çağdaş bir spor tesisi olarak öne çıkıyor.



Güneş pilleriyle kendi enerjisini üretiyor

Betonarme iskelet üzerine çelik konstriksüyon çatı örtüsü şeklinde tasarlanan Atatürk Spor Salonu, iç, dış mekan özellikleriyle de FIBA standartlarına uygun inşa edildi. Cephe malzemeleri geçirgen cam yüzeyler ve alüminyum panellerden oluşan Atatürk Spor Salonu'nun tasarımında güneş ışığının en verimli şekilde değerlendirilmesi esas alındı. Hem çatı, hem şeffaf yüzeyler, hem de aydınlatma bacaları sayesinde yeterli doğal aydınlatmanın sağlandığı projede, fotovoltaik güneş pilleri kullanılarak, tesise kendi enerjisini üretme altyapısı kazandırıldı. Bu ünitede elektrikli otomobiller için şarj istasyonu oluşturuldu. Dış yüzeylerde de açık renkli yansıtıcı malzemeler kullanılarak soğutma yükü azaltıldı. Gri su arıtma tesisi kurulun salonun çevresinde de az su tüketen ve yerel iklime dayanıklı bitkilendirme tercih edildi. Yağmur suyunun peyzaj alanlarında kullanımını sağlayan sistem de unutulmadı.



Projenin iç-dış mekan özellikleri

Uluslararası standartlara uygun şekilde inşa edilen Atatürk Spor Salonu'nun iç mekanında tribünler, soyunma odaları, basın çalışma odaları, fitness salonu, spor odası, masaj odaları, kulüp yönetim ofisleri, personel alanları, kafeteryalar ve mağazalar yer aldı. Engelli insanların tribünlere sorunsuz ulaşımı için engelli asansörleri, rampalar, özel seyir noktaları ve engelli tuvaletleri yer aldı. Engelli sporcular için de ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapıldı. 50 araçlık kapalı, 40 araçlık otopark ile bisiklet park yerleri oluşturuldu.

Yakın çevresinde Hayalpark ve Spor Parkı gibi yeşil alan zenginliğine sahip tesislerin bulunduğu Atatürk Spor Salonu, yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak.

(ADN-Y)



06.08.2017 12:19:24 TSI

NNNN

