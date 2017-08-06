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Genç raketler bu kursu sevdi

06 Ağustos 2017 Pazar, 12:25
Genç raketler bu kursu sevdi
Genç raketler bu kursu sevdi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi Yaz Spor Okulları açtığı tenis kurslarında geleceğin raketlerini yetiştiriyor.
Futboldan yüzmeye, atletizmden satranca pek çok alanda faaliyet gösteren yaz spor okulları Yunusemre'de 2 bin 500'den fazla öğrenciye hizmet veriyor. Tenis branşında da eğitimlerini sürdüren öğrenciler, hem tenis oynamanın inceliklerini öğreniyor, hem de sosyal bir arkadaşlık çevresi ediniyor. 5 yaş üzeri öğrencilere hizmet veren kursta 45 öğrenci eğitim görüyor. Kurslara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediyespor Kulübü Tenis Antrenörü Beytullah Solmaz, kursların Eylül ayına kadar devam edeceğini belirtti.
Solmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Tenis kursumuzda haftada iki gün çalışıyoruz. Kursumuza 5 yaş ve üzeri öğrencilerimizi kabul ediyoruz. Yaz spor okulları kapsamında katılan kursiyerlerimiz ile birlikte yaklaşık olarak 45 öğrencimiz var. Kursa kayıtlarımız devam ediyor. Eylül ayına kadar yaz spor okullarımız devam edecek. Yaz kurslarımızın tamamlanmasının ardından kış dönemi çalışmalarımız başlayacak. Amacımız tenis sporunu sevdirmek. Bir diğer amacımız ise geleceğin tenisçilerinin yetişmesine katkı sunmak. Bize sağladıkları katkılardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Yunusemre Belediyespor Klübü Başkanı Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz"
(AY-Y)

06.08.2017 12:27:36 TSI
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