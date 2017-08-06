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Güvenlik İş'ten Başkan Kurt'a ziyaret

06 Ağustos 2017 Pazar, 12:29
Güvenlik İş'ten Başkan Kurt'a ziyaret
Güvenlik İş'ten Başkan Kurt'a ziyaret

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, sivil toplum örgütleri ve sendika temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Başkan Kurt, son olarak Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik İş) Eskişehir İl Temsilcisi Engin Uçar ile bir araya geldi. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Güvenlik İş İç Anadolu Bölge Koordinatörü Galip Bektaş Güvenç ve Eskişehir İl Temsilcisi Engin Uçar katıldı. Odunpazarı Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Uçar, Başkan Kurt'un yıllardan beri işçilerin sendikal mücadelelerinde ve yerel yönetimlerde taşeron işçilerin önünü açan ilk başkan olan olarak hafızalarda yer alacağını söyledi.
Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Uçar ve Güvenç'e çalışmalarında başarılar diledi.

(MK-AS-Y)

06.08.2017 12:31:16 TSI
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