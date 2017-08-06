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Manisa'da bozuk yollar onarılıyor

06 Ağustos 2017 Pazar, 12:34
Manisa'da bozuk yollar onarılıyor
Manisa'da bozuk yollar onarılıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, yetkililer ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Demir, "Yunusemre ilçesi Sarıkaya mahallesi ile Karakoca köyünün bağlantısı olan yolda düzeltme ve sathi kaplama yapıyoruz. Mahallelinin tozdan ve çamurdan çok şikayeti vardı. Yol kötü durumda olunca her türlü problem de ortaya çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak burada sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyoruz. Mahalle halkımıza hayırlı olsun" dedi.
Çalışmalardan memnun kaldıklarını belirten mahalle sakini Reis Gülüm, "Uzun zamandır bu yolumuzun yapılmasını bekliyorduk. Tozdan, çamurdan, kurtulmuş olduk. Kötü durumda olan bir yoldu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün sayesinde bu sorunda ortadan kalktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(AY-Y)

06.08.2017 12:37:25 TSI
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